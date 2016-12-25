محمد صلاح وإيتو وزانيتي نجوم مؤتمر دبي الرياضي الدولي

المصدر: دبي - إرم نيوز

تنطلق في الإمارات بعد غدٍ الثلاثاء جلسات مؤتمر دبي الرياضي الدولي، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم الأوروبية.

وقالت اللجنة المنظمة للمؤتمر اليوم الأحد إن المؤتمر الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، يسلط الضوء على أسرار نجاح اللاعبين المحترفين من خلال استعراض نماذج لبعض التجارب الناجحة التي أثبتت تفوقًا كبيرًا في الملاعب الاحترافية ومع أقوى الفرق الأوروبية.

وسيتحدث في الجلسات النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي روما الإيطالي ومنتخب مصر، وصامويل إيتو لاعب نادي أنطاليا سبور التركي، عن تجربتهما في عالم الاحتراف بأوروبا، كما سيتحدث الأرجنتيني خافيير زانيتي نجم انتر ميلان وقائده في عشرات المباريات التي كان أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي يشغل منصب نائب رئيس النادي حاليًا.

وقالت إدارة المؤتمر إنها اختارت محمد صلاح “كونه نموذجًا للاعب العربي الشاب الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الدوريات الأوروبية، ويمثل تجربة اللاعب الذي نشأ وتربى في بلد عربي وبدأت مسيرته من هناك، ثم تألق في أوروبا دون إنساب الفضل للأجواء الأوروبية، خلاف النجوم العرب الذين نشأوا وتشكلت موهبتهم في أوروبا”.

فيما يعد الكاميروني صامويل إيتو من أكثر اللاعبين الأفارقة الذين حازوا على جوائز، حيث نال جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا أربع مرات، كما منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جائزة ثالث أفضل لاعب في العالم العام 2005.

وقضى الأرجنتيني زانيتي نائب رئيس نادي انتر ميلان، معظم حياته الرياضية في ملاعب دوري الدرجة الأولى الإيطالي (1995 – 2014)، ومنذ العام 1999 تقلد شارة قيادة انتر ميلان. وبعد اعتزاله، قام النادي بحجب رقم القميص الذي كان يرتديه (رقم 4) وعينه نائباً لرئيس النادي.

وحقق زانيتي عددًا من الإنجازات مع فريق انتر ميلان منها خمسة ألقاب للدوري الإيطالي إضافة للكأس الإيطالي 4 مرات.

ووجه مجلس دبي الرياضي الدعوة للأندية المختلفة لحضور لاعبيهم جلسات المؤتمر للاستفادة مما سيتم طرحه من معلومات وتجارب تمنحهم صورة واضحة عن متطلبات النجاح كلاعبين محترفين مع أقوى الأندية التي تنافس على ألقاب البطولات المحلية والقارية.