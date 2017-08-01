أتلتيكو مدريد يهزم نابولي في “كأس أودي” (فيديو)

المصدر: د ب أ

نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بعشرة لاعبين في تحويل تأخره بهدف أمام نابولي الإيطالي إلى الفوز 2 /1، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من بطولة كأس أودي الودية التي يستضيفها ملعب أليانز أرينا، معقل بايرن ميونخ الألماني.

وحصل نابولي على ضربة جزاء بعد عرقلة الإسباني خوزيه كاييخون، ليتقدم المهاجم البولندي أركاديوس للتسديد ولكن الحارس يان أوبلاك تصدى لها ببراعة.

وتقدم كاييخون بهدف لنابولي في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة ذكية من الجزائري فوزي غلام ليسدد الكرة بشكل رائع في الشباك.

وتألق أوبلاك بشكل لافت وأنقذ مرمى أتلتيكو من عدة أهداف محققة في الشوط الثاني.

وأدرك أتلتيكو التعادل في الدقيقة 72 عن طريق المهاجم المخضرم فرناندو توريس بعدما تلقى تمريرة من زميله الفرنسي أنطوان غريزمان ليضع الكرة بكعبه في الشباك.

وأضاف لاعب الوسط الأرجنتيني لوسيانو فيتو الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 81 من ضربة رأس مستغلا تمريرة من ضربة ركنية.

وقبل دقيقة واحدة من النهاية تعرض المدافع الأروروغوياني لأتلتيكو دييجو غودين للطرد بعد حصوله على إنذارين متتاليين، قبل أن يرفض مغادرة الملعب ولكن حارس نابولي بيبي ريينا دفعه للخروج.