برشلونة يتحول فجأة نحو غريزمان

قالت تقارير صحافية إسبانية ،صباح اليوم الثلاثاء، إن نادي برشلونة يفضل أن يكون أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد هو بديل نيمار جونيور.

ومن المرجح أن يعلن عن انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان خلال هذا الأسبوع.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن برشلونة مستعد لدفع 85 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل التعاقد مع اللاعب.

وأعلن غريزمان من قبل رفضه مغادرة فريقه الذي لا يمكنه قيد لاعبين جديد في سجلاته بسبب عقوبات من “اليويفا”.

وطالما ارتبط اسم غريزمان بمانشستر يونايتد.

ويعتبر فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول هو الآخر خيارًا هامًا للغاية بالنسبة لبرشلونة، غير أن ناديه يرفض التفريط في خدماته بشكل تام على الرغم من الضغوط التي تمارس من النادي الكتالوني لحسم الصفقة.