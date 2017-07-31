سيميوني يتحدث لأول مرة عن ضم دييغو كوستا

رفض دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، تقديم تفاصيل بشأن دييغو كوستا مهاجم تشيلسي الحالي وأتلتيكو السابق، لكنه أشار إلى أن الدولي الإسباني يمكنه الانضمام للفريق في يناير المقبل.

وقال ميغيل آنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي للنادي المدريدي لموقع النادي، الإثنين، إنهم يتوقعون التعاقد مجددًا مع كوستا، رغم فرض الاتحاد الدولي (الفيفا) حظرًا على النادي يمنعه من تسجيل لاعبين جدد حتى يناير 2018.

ولا يزال كوستا يقضي عطلته في مسقط رأسه في البرازيل، ولم ينضم إلى تشيلسي بعد خلافه مع مدربه أنطونيو كونتي الذي رفض عودته للفريق، في الوقت الذي يسعى أتلتيكو مدريد إلى استعادة مهاجمه السابق رغم محاولات ميلان الإيطالي ضم المهاجم البارز.

وردًا على سؤال حول احتمال التعاقد مع كوستا، قال سيميوني خلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق كأس أودي الودية: “نتحدث عن اللاعبين الموجودين معنا وكيفية الحفاظ على كافة اللاعبين. كلهم يريدون البقاء وتحقيق أهدافهم. أما دييغو كوستا لو انضم إلينا في يناير سنتحدث عنه حينها”.

وفي رده على سؤال مباشر بشأن التعاقد معه قال سيميوني: “لا يمكن التحدث عنه الآن لأنه لاعب في تشيلسي، سنتحدث عن لاعبينا وهذا هو المهم”.

وكان أكبر إنجاز لثالث الليغا الموسم الماضي هو الحفاظ على مهاجمه وهدافه الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي كان هدفًا لمانشستر يونايتد وانتقل اهتمام برشلونة له مؤخرًا بعد تزايد شائعات رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.