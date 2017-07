رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم نيمانيا ماتيتش

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الصربي نيمانيا ماتيتش قادمًا من منافسه تشيلسي وبعقد يمتد لــ 3 مواسم، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن مانشستر يونايتد دفع ما بين 40 مليون جنيه إسترليني (52.48 مليون دولار) و50 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لفريق المدرب جوزيه مورينيو.

وقال مورينيو في بيان: “أصبح نيمانيا لاعبًا في مانشستر يونايتد تحت قيادتي. يمثّل كل شيء نحتاجه في لاعب كرة القدم من إخلاص وولاء واستقرار في الأداء والطموح والقدرة على اللعب بروح الفريق”.

وتابع: “أود أن أشكره على رغبته في الانضمام إلينا.. وأثق أن لاعبينا ومشجعينا سيحبونه. مرحبًا بلاعبنا الجديد صاحب القميص رقم 31”.

وتعاقد مورينيو مع ماتيتش عندما كان يدرب تشيلسي في 2014. وكان ماتيتش انضم لتشيلسي في بادئ الأمر في 2009 قبل أن يرحل إلى بنفيكا في 2011 ولعب دورًا مؤثرًا في حملة تشيلسي للفوز باللقب تحت قيادة مورينيو في موسم 2014/2015.

بينما علّق ماتيتش بالقول “أنا مسرور بالانضمام لمانشستر يونايتد، العمل مع مورينهو مجددًا فرصة لا يمكن رفضها، أريد أن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي العظيم”.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ريال مدريد في السوبر الأوروبي في الثامن من الشهر المقبل.