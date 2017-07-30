مورينيو: تعاقد غالاطة سراي معي أسهل من ضم فيلايني

استبعد جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بشكل قاطع رحيل لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني الذي تردد أنه في طريقه إلى غالاطة سراي.

ومنذ وصوله إلى أولد ترافورد من إيفرتون في عام 2013، فشل فيلايني في الحفاظ على مكان في التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر بعد الدفع به في خط الدفاع ثم الوسط وكذلك الهجوم ثم جلس على مقاعد البدلاء.

ومع تزايد احتمالات التعاقد بشكل رسمي مع الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط تشيلسي انتشرت تقارير واسعة بشأن الأيام الحالية هي الأخيرة للدولي البلجيكي في قلعة أولد ترافورد.

لكن تألق فيلايني في فوز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة على فاليرينغا في المباراة الأولى أوربيًا ليونايتد في جولة 2017 في النرويج دفع مورينيو للكشف عن مصير لاعبه فارغ الطول وصاحب الشعر المميز.

وسجل فيلايني البالغ عمره 29 عاما هدف الافتتاح والشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة من ضربة رأس غيرت مسارها قبل أن تسكن الشباك.

وعقب المباراة قال المدرب البرتغالي المتميز إن فيلايني “عنصر مهم” في الفريق وباق في صفوف يونايتد الموسم المقبل.

وأضاف المدرب الاستثنائي “من السهل على غالاطة سراي التعاقد معي بدلا من مروان. هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لي. ولا توجد فرصة لرحيله”.