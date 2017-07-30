آرسنال يحرز بطولة كأس استاد الإمارات رغم الخسارة أمام إشبيلية

تُوِّج آرسنال بلقب بطولة كأس استاد الإمارات لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه، رغم هزيمته أمام إشبيلية، 2/4 في ختام فعاليات البطولة اليوم الأحد وذلك بتفوق آرسنال بفارق الأهداف المسجلة.

ورفع آرسنال رصيده إلى 9 نقاط متساويًا مع إشبيلية، وذلك طبقًا لنظام البطولة الذي يقضي بإضافة نقطة إلى رصيد كل فريق عن كل هدف يحرزه أو يسجله هذا الفريق، وهو ما رفع رصيد إشبيلية إلى 9 نقاط من خلال الفوز في مباراتين وتسجيل 3 أهداف، فيما حصد آرسنال نقاطه التسع من انتصار وحيد 6 أهداف ليحتكم الفريقان في النهاية إلى فارق الأهداف.

ومع استمرار تساوي الفريقين من حيث فارق الأهداف احتكم آرسنال وإشبيلية إلى عدد الأهداف المسجلة لكل منهما، وسجل آرسنال 6 أهداف مقابل 4 أهداف هزّت شباكه، فيما سجل إشبيلية 3 أهداف مقابل هدف واحد في شباكه.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله خواكين كوريا في الدقيقة 49، وتعادل أليكساندر لاكازيت لآرسنال في الدقيقة 62، وأضاف ستيفين نزونزي الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 69.