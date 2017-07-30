تعرّف على حيلة فينغر لكشف حقيقة إصابة ألكسيس سانشيز

ما زال مسلسل التشيلي ألكسيس سانشيز مستمرا مع فريقه أرسنال حيث تتحدث عدة أخبار عن رغبة اللاعب في الرحيل نحو مانشستر سيتي كما أبدى فريق باريس سان جرمان الفرنسي اهتمامه بالمهاجم السابق لبرشلونة.

ويغيب النجم التشيلي عن فريقه أرسنال بسبب تمديد عطلته لمشاركته في كأس القارات رفقة منتخب بلاده، وأكد أرسين فينغر مدرب الفريق الإنجليزي أنه يثق في احترافية المهاجم التشيلي والتزامه بتنفيذ بنود عقده المنتهي صيف 2018 .

وأعلن فينغر أنه اتصل باللاعب وأكد له أنه مريض لكن أرسنال لم يثق في مهاجمه وحسب الصحافة البريطانية فقد بعث طبيبا للاعب في منزله للتأكد من ادعائه المرض.

ويبدو أن تصرف الفريق الإنجليزي سيزيد الهوة بينه وبين ألكسيس سانشيز الذي يرفض تمديد عقده ويرغب في الرحيل.