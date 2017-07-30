مانشستر يونايتد يؤجل التعاقد مع نجم ريال مدريد

قرر مانشستر يونايتد تأجيل التعاقد مع اللاعب الويلزي غاريث بيل إلى سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية، اليوم الأحد إن مانشستر يونايتد قرر تأجيل تعاقد بيل إلى صيف العام المقبل.

وتشير تقارير إلى إمكانية تخلي ريال مدريد عن بيل حال تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي.

ووصف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد قبل أيام مهمة التعاقد مع بيل بالمستحيلة.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيقدم 90 مليون إسترليني لضم بيل.

وتعرض بيل لعدة انتقادات منذ انضمامه لريال مدريد صيف العام 2013، تارة بسبب تواضع مستواه وتارة بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها بين الحين والآخر.

وسجل بيل 67 هدفًا وصنع 51 في 150 مباراة مع ريال مدريد، علمًا أنه انضم لريال مدريد مقابل 101 مليون يورو.