ماتيتش على بعد خطوة واحدة من مانشستر يونايتد

بات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على بعد خطوة واحدة من ضم لاعب الوسط الصربي الدولي نيمانيا ماتيتش من صفوف تشيلسي.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الأحد، أن مانشستر يونايتد وافق على دفع 40 مليون جنيه إسترليني لضم ماتيتش، البالغ 28 عاما، الذي شارك في 40 مباراة مع تشيلسي في الموسم الماضي.

وكان يوفنتوس يرغب في ضم اللاعب الصربي أيضا ولكن النادي الإيطالي انسحب من الصفقة وبات يسعى الآن للتعاقد مع بليز ماتويدي، لاعب باريس سان جيرمان، أو ستيفن نزوني، لاعب إشبيلية.

وسيصبح ماتيتش ثالث صفقات مانشستر هذا الصيف بعد فيكتور ليندولف وروميلو لوكاكو.

وقد ينضم ماتيتش إلى مانشستر في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل اللحاق بالمواجهة أمام ريال مدريد الإسباني في كأس السوبر الأوروبي في الثامن من آب/أغسطس المقبل.