ما الذي يعطل صفقة انضمام كوتينيو إلى برشلونة؟.. تعرّف على التفاصيل

أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى اقتراب نادي برشلونة لحسم صفقة ضم البرازيلي كوتينيو، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “سبورت”، فإن برشلونة حصل على موافقة اللاعب، غير أن المفاوضات لا تزال جارية بين الناديين لحسم الصفقة بشكل رسمي، رغم إصرار الألماني يورغن كلوب مدرب “الريدز” على استمرار اللاعب في ملعب “أنفيلد” الموسم المقبل.

وبشأن ما يعطل الصفقة حتى الآن، أوضحت الصحيفة أن ليفربول يأمل في مشاركة اللاعب على الأقل في لقاء الذهاب بدوري أبطال أوروبا، الذي يخوضه ليفربول يوم 15 أغسطس المقبل (لم يتحدد طرفه الثاني بعد)، على أن ينتقل بعد ذلك إلى برشلونة بشكل رسمي.

ولن تؤثر مشاركة اللاعب مع ليفربول في الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا على إمكانية مشاركته مع برشلونة في النسخة نفسها من البطولة، على اعتبار أن الفريق الكتالوني سيخوض المنافسات بداية من دور المجموعات.

وبدأ برشلونة في التفاوض مع ليفربول بشأن سعر كوتينيو، إذ أنه يود التوصل لاتفاق بهذا الخصوص قبل أن تتسبب صفقة انتقال نيمار المحتملة إلى باريس سان جيرمان في رفع قيمة العملية.

ويسعى ليفربول لتحقيق أكبر عائد ممكن من بيع كوتينيو، مدركا أن برشلونة سيتحصل على 220 مليون يورو حال انتقال نيمار لباريس سان جيرمان، وتشير التقارير إلى أن صفقة انتقال كوتينيو صوب برشلونة، حال حدوثها، ستكلف خزينة “البلوغرانا” ما بين 80 و100 مليون يورو.