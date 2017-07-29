مشجع يقتحم الملعب ويشكل خطرًا على فينغر (صور)

كاد أن يتعرض الفرنسي المخضرم، آرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال، لمشكلة كبيرة خلال مباراة فريقه أمام بنفيكا، اليوم السبت، عندما اقتحم أحد المشجعين الملعب واقترب منه.

ونزل الشاب إلى أرضية الملعب وكان في طريقه لفينغر، قبل أن يتم اعتراضه من منظمي المباراة ورجال الأمن.

وذكرت تقارير أن الشاب صاح نحو فينغر قبل أن يتم اعتراضه واقتياده خارج ملعب الإمارات، خلال فوز آرسنال بخمسة أهداف مقابل هدفين على الفريق البرتغالي.

ووقّع فينغرعقدًا جديدًا لمدة عامين مع النادي اللندني رغم الاحتجاجات التي اشتعلت ضده الموسم الماضي، بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وطالبت الجماهير برحيل فينغر وعدم تجديد عقده ونظمت مسيرات في شوارع لندن، واستأجرت طائرة خاصة تطير فوق ملعب الإمارات وتحمل لافتة تطالب المدرب المخضرم بالرحيل.

وكان الموسم الماضي هو الأسوأ لفينغر مع آرسنال، حيث أنهى الفريق البريميرليغ في المركز الخامس ليتأهل للدوري الأوروبي لأول مرة منذ 20 عامًا.

ويعاني فينغر من بعض المشاكل مع لاعبيه القدامى، خاصة ألكسيس سانشيز الذي يريد الرحيل بعدما رفض تجديد عقده، حيث يرغب في الانتقال إلى فريق يشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل.

كما رفض مسعود أوزيل تجديد عقده أيضًا، ما يشير إلى إمكانية رحيله رغم تأكيد فينغر أن اللاعبيْن باقيان مع المدفعجية الموسم المقبل.