ممثلة هندية تفضح مفاوضات آرسنال مع ليمار

كشفت الممثلة الهندية إيشا غوبتا، صديقة هكتور بيليرين، مدافع آرسنال، عن مفاوضات النادي الإنجليزي مع توماس ليمار، لاعب موناكو الفرنسي.

ويفتتح آرسنال مباريات الموسم الجديد بلقاء ليستر سيتي، بطل الموسم قبل الماضي، في 11 أغسطس/آب المقبل، لكنه ما زال يسعى للتعاقد مع توماس ليمار لينضم إلى الصفقتين السابقتين، سياد كولاسنيتش وألكسندر لاكازيت.

وربما يأتي التفاوض مع ليمار في خطوة تحسبًا لرحيل المهاجم ألكسيس سانشيز ولاعب الوسط مسعود أوزيل، بعد رفضهما تجديد عقديهما مع النادي اللندني حتى الآن.

وترددت شائعات كثيرة الأسبوع الماضي بشأن سعي آرسنال لتقديم عرض جديد لموناكو بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني لضم ليمار، لتصبح ثالث محاولات النادي الذي يدربه المخضرم آرسين فينغر لضم اللاعب الفرنسي.

وطلب موناكو 80 مليون إسترليني في وقت سابق للتخلي عن خدمات لاعبه المتألق، خاصة بعد رحيل بنيامين مندي وبرناردو سيلفا وتيمو باكايوكو، وكذلك اقتراب المهاجم الشاب كيليان مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد.

لكن رغم ذلك، كشفت ممثلة بوليود الشهيرة، إيشا غوبتا، عن أن النادي الإنجليزي يواصل سعيه لضم ليمار، حيث قالت خلال تدشينها القميص الجديد للفريق: إن النادي ما زال يسعى خلف اللاعب.

وأضافت الممثلة الشهيرة العاشقة لآرسنال، خلال مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف إنديا”: “خلال حفل الكشف عن قميص النادي سألني البعض عن الرقم الذي أفضّله، فاخترت 9 حتى أرحب بلاكازيت.. متحمسة للتعاقد مع لاعبين جدد.. المفاوضات مع توماس ليمار جارية وأتمنى أن ينضم لنا لأنه لاعب جيد”.

وعقب فوز آرسنال بخمسة أهداف مقابل هدفين على بنفيكا وديًا يوم السبت، رد فينغر على سؤال بشأن المفاوضات ذاتها: “لا نتحدث عن المفاوضات التي نجريها مع لاعبين في أندية أخرى”.