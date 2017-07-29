فيلايني على أعتاب الانضمام لغالاطة سراي التركي

أكد غالاطة سراي التركي دخوله في مفاوضات للتعاقد مع الدولي البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بعد موافقة اللاعب على الشروط الشخصية للانتقال للفريق الذي يتخذ من اسطنبول مقرًا له.

ووفقًا للتقارير الواردة من تركيا، فقد وافق لاعب إيفرتون السابق بالفعل على الشروط الشخصية للانتقال للفريق التركي العملاق ليفسح المجال للفريق الإنجليزي للتعاقد مع نيمانيا ماتيتش، لاعب تشيلسي، مقابل 50 مليون إسترليني.

ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني ليونايتد، إلى التخلص من فيلاني أولًا قبل التعاقد مع لاعب الوسط الصربي، خاصة في ظل رغبة غالاطة سراي الأكيدة لضم فيلايني.

وقال جينك إيرغون، المدير الرياضي لغالاطة سراي: “لدينا مفاجأة للجماهير، نفاوض لاعبًا كبيرًا هو مروان فيلايني. نحتاج للاعب مثله ونحن قريبون من إتمام الصفقة”.

وانضم فيلايني، البالغ عمره 29 عامًا، إلى يونايتد من إيفرتون في صفقة بقيمة 27.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2013.

وشهدت الفترة التي قضاها في الفريق عدة مراحل من الصعود والهبوط في المستوى، لكنه أصبح لاعبًا مهمًا في الفريق تحت قيادة مورينيو وشارك في 39 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي.