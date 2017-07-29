كونتي: موراتا يحتاج لوقت لكي يتأقلم مع طريقة لعب تشيلسي

يعتقد أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه على ألفارو موراتا، الذي انضم للفريق في صفقة قياسية، بذل الكثير من الجهد والعمل قبل بداية الموسم الجديد، عقب ظهور المهاجم الإسباني بشكل متواضع في أول لقاء يخوضه منذ البداية أمام إنترناسيونالي الإيطالي في سنغافورة، اليوم السبت.

وانضم موراتا لصفوف فريقه الجديد، يوم الإثنين الماضي، ولعب 30 دقيقة في الخسارة أمام بايرن ميونخ بعدها بيوم، ولم يستطع المهاجم السابق لريال مدريد إحداث أي تأثير قبل أن يتم استبداله بعد ساعة من اللعب أمام إنترناسيونالي.

وفاز الفريق الإيطالي على تشيلسي 2-1 ليحرز لقب كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم في سنغافورة.

وقال كونتي عن موراتا، الذي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن صفقة انضمامه تكلفت 70 مليون جنيه إسترليني (91.93 مليون دولار): “بدأ موراتا في التدريب معنا وتحسن مستواه بعض الشيء خلال تلك الفترة”.

وأضاف: “لا يزال لزامًا عليه قطع طريق طويل لتحسين مستواه البدني لكي يتأقلم سريعًا مع أسلوب لعبنا. يعمل بمنتهى القوة وقد بذل قصارى جهده اليوم لكن لا يزال أمامه الكثير من مجالات التحسن”. وبدت تشكيلة كونتي مفتقرة إلى حد كبير للياقة المباريات في سنغافورة، ويبدو المدرب الإيطالي في غاية التصميم لضمان إعداد تشكيلته على أفضل نحو قبل بداية الموسم الجديد مقارنة بما قام به الفريق تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو عقب الفوز بلقب 2014-2015.

وقال كونتي للصحفيين: “نعلم أن الأمور ستزداد صعوبة الموسم المقبل وسنحاول تجنب ما حدث لتشكيلة مورينيو في بداية عام 2015. قبل عامين أنهى تشيلسي في المركز العاشر ولا يمكن أن يحدث ذلك ثانية”.

ويأمل المدرب الإيطالي في إضافة المزيد من العمق لتشكيلته قبل أن يستهل الموسم الجديد بلقاء بيرنلي في 12 أغسطس/ آب المقبل.