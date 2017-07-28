بيب غوارديولا يطمح للاستمرار طويلًا مع مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه يرغب في الاستمرار لأطول فترة ممكنة مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبناء تشكيلة يمكنها أن تحقق نجاحًا لفترة طويلة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي أنفق أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (261.48 مليون دولار) على التعاقد مع لاعبين، بعدما أخفق غوارديولا في الفوز بأي لقب لأول مرة خلال مسيرته التدريبية الموسم الماضي.

وقال غوارديولا الذي سيبدأ العام الثاني في تعاقده الممتد لـ 3 سنوات هذا الموسم للصحافيين: “سأحاول الاستمرار لأطول فترة ممكنة لمساعدة النادي على مواصلة التقدم ومنافسة الكبار”.

وتابع: “لا أحد يدري ما الذي سيحدث. بالنسبة لجميع المدربين في العالم الأمر كله يتعلق بالنتائج”.

وبذل غوارديولا جهودًا كبيرة لخفض متوسط أعمار اللاعبين في تشكيلة مانشستر سيتي، حيث أشرف على رحيل بابلو زاباليتا وجايل كليشي وبكاري سانيا وألكسندر كولاروف منذ نهاية الموسم الماضي.

وتعاقد أيضًا مع العديد من اللاعبين الشبان من بينهم الحارس إيدرسون ولاعب الوسط برناردو سيلفا والظهير بنيامين ميندي.

وأضاف غوارديولا: “وصل لاعبون جدد إلى النادي وكلنا نعرف الطاقة التي يجلبونها معهم ما يمنحنا فرصة جيدة للمنافسة على الألقاب”.

وتابع: “متوسط أعمار اللاعبين جيدة للـ 5 والـ 7 سنوات المقبلة”.

وأكد غوارديولا أيضًا أن ميندي سيغيب لفترة قد تصل لـ 3 أسابيع بسبب شد في الفخذ، قد يجبر اللاعب الدولي الفرنسي على الغياب عن مباراة مانشستر سيتي الافتتاحية في الدوري الممتاز أمام مضيفه برايتون آند هوف ألبيون في 12 أغسطس.

وقال غوارديولا: “للأسف يعاني من إصابة وليس جاهزًا للأسبوعين أو الـ 3 أسابيع المقبلة”.