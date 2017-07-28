مهاجم إنجليزي يخرج من السجن ليستأنف مسيرته

منح فريق ساوث إند يونايتد فرصة جديدة لمهاجمه نيل رانغيز لاستئناف مسيرته في الملاعب، بعد خروجه من السجن.

ويقضي مهاجم نيوكاسل السابق عقوبة الحبس مدة 8 شهور، بعد اعترافه بارتكاب جرائم عبر الإنترنت وتحايل في الخدمات المصرفية في مايو الماضي.

ومن المتوقع إطلاق سراح المهاجم البالغ عمره 26 عامًا، وسبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويتوقع أن ينضم إلى تدريبات ساوث إند يونايتد مع بدء الموسم الجديد لمسابقة الدرجة الثانية الإنجليزية، في الخامس من أغسطس المقبل.

وقال فيل براون مدرب الفريق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “عندما يبدأ الموسم، سنحاول إشراكه في بعض المباريات الودية لتجهيزه من الناحيتين البدنية والفنية”.

واعترف رانغيز بتهمة الاحتيال للحصول على تفاصيل حسابات مصرفية وتحويل أموال عبر الإنترنت، وقال النادي إنه سيبحث مستقبل المهاجم بعد إدانته في القضية.

وأضاف براون: “على نيل أن يفهم أن هؤلاء اللاعبين منتظمون في التدريبات منذ 3 أو 4 أسابيع. ما نحتاجه هو فقط مجرد أسبوع عمل مع نيل وسنُخرج منه أفضل ما لديه وحينها سيكون جاهزًا لبداية الموسم”.

وانضم رانغيز إلى ساوث إند يونايتد منذ عامٍ بعد موسم سيئ مع بلاكبول، وسجل مهاجم منتخب شباب إنجلترا السابق 8 أهداف في 27 مباراة الموسم الماضي.