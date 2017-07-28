صفقة كليان مبابي تكلّف أكثر من نيمار

طالب فريق موناكو الفرنسي الأندية الراغبة في ضم نجمه المهاجم الشاب كليان مبابي بمبلغ 180 مليون يورو خالية من الضرائب وهو ما يجعل الصفقة تتجاوز الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي نيمار.

وتعد إمارة موناكو أحد الجنات الضريبية في العالم وستكلف صفقة اللاعب الفرق الراغبة في ضمه إضافة 19% من الصفقة تعطى لإدارة الضرائب وهو ما يعني أنه سيكلف 224 مليون يورو.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة 222 مليون يورو ويطالب فريقه بتأديته في حال رغب فريق ضمه وسيؤدى برشلونة الضرائب من المبلغ.

طلب موناكو الغريب جعل فريقيْ ريال مدريد ومانشستر سيتي يبتعدان مؤقتًا عن الصفقة حسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية لأنها ستكون صفقة مكلفة جدًا.