تعرّف على أفضل تشكيلة في الربع قرن الأخير من الدوري الإنجليزي

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تشكيلة من اختيار صحفييها الرياضيين لأفضل 11 لاعبا في الربع القرن الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز وعرفت عدة مفاجآت من قبيل غياب الإنجليزي واين روني ومواطنه مايكل أوين والفرنسي إيريك كانتونا.

وضم التشكيل الأساسي الحارس التشيكي بتير تشيك اللاعب الحالي لآرسنال والسابق لتشيلسي والذي فاز بعدة ألقاب سواء مع فريقه الأول أو الثاني.

وجاء في الدفاع روب جونز مدافع أيمن ليفربول في سنوات التسعينات من القرن الماضي وآشلي كول المدافع الإنجليزي الأيسر والذي لعب لآرسنال وتشيلسي والمنتخب الإنجليزي والذي لازال يلعب في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وضم قلب الدفاع الهولندي ياب ستام رغم أنه لعب 3 مواسم فقط مع مانشستر يونايتد والإنجليزي توني أدامس لاعب آرسنال السابق والمدرب الحالي.

وفي وسط الميدان تواجد 3 لاعبين اعتزلوا في السنوات الأخيرة وهم لاعبا مانشستر يونايتد بول سكولز وريان غيغز وأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد.

وفي الهجوم تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لعب 6 مواسم لمانشستر يونايتد قبل الرحيل إلى ريال مدريد، والفرنسي تيري هنري أحد أبرز هدافي الدوري الإنجليزي والهداف التاريي لآرسنال والإنجليزي آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز ومهاجم نيوكاسل السابق.

ووضعت الصحيفة تشكيلة ثانية ضمت كلا من الحارس الدانماركي بتر شمايكل والمدافع الأيمن غاري نيفيل والنجم ديفيد بيكهام من مانشستر يونايتد والمدافع جون تيري ولاعب الوسط فرانك لامبارد من تشيلسي والمدافع سول كامبل ولاعب الوسط باتريك فييرا من آرسنال والفرنسي ديفيد جينيولا من توتنهام والمهاجم ماتيو لو تيسيي من ساوثهامبتون والأوروغوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي وليتون باينز مدافع أيسر إيفرتون.