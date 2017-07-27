زلاتان إبراهيموفيتش يقارن نفسه بـكينغ كونغ (صورة)

واصل زلاتان إبراهيموفيتش طمأنة عشاقه على سير تعافيه من الإصابة التي لحقت بركبته في أبريل الماضي خلال مشاركته مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يغيب المهاجم السويدي فارع الطول عن الملاعب لنهاية العام الحالي، لكنه لا يكف عن التأكيد على أنه يتقدم بسرعة في مراحل العلاج والتأهيل تحت قيادة الفريق الطبي لمانشستر يونايتد.

ونشر المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا صورة له على حسابه في موقع “انستغرام” عاري الصدر وإلى جواره صورة لكينغ كونغ، وعلّق على الصورة قائلًا: “الملك وكونغ” في إشارة إلى عضلات بطنه القوية.

وقبل ساعات قليلة من ذلك، أشار جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إلى إمكانية عودة إبراهيموفيتش للفريق خلال الموسم المقبل بعد تعافيه من الإصابة، ورغم التعاقد مع روميلو لوكاكو مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وألمح بول بوغبا إلى عودة إبراهيموفيتش للفريق بالقول إنه ما زال زعيمًا لغرفة خلع الملابس في الفريق.

وقال النجم الفرنسي: “من الواضح أن زلاتان زعيم، ودائمًا زعيم كبير فهو ما زال بيننا رغم أنه لا يلعب حاليًا”.