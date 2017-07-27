أنطونيو كونتي يشككك في طموحات توتنهام

تساءل أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن طموح غريمه توتنهام هوتسبير في ظل ابتعاده عن إبرام صفقات خلال الصيف الجاري.

واحتل توتنهام المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي بفارق 7 نقاط لكنه لم يعزز تشكيلته خلال الصيف وانتقد دانييل ليفي رئيس النادي الإنفاق الضخم على الصفقات.

وكان نشاط توتنهام الوحيد في سوق الانتقالات يتعلق ببيع الظهير الأيمن كايل ووكر إلى مانشستر سيتي مقابل حوالي 45 مليون جنيه إسترليني (59 مليون دولار).

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن كونتي قوله: “إذا لم يفز (توتنهام) باللقب لن تكون مأساة. إذا لم يصل في دوري الأبطال لن تكون مأساة. إذا خرج من الدور الأول لدوري الأبطال لن تكون مأساة. إذا خرج من أول مباراة في الدوري الأوروبي لن تكون مأساة”.

وأضاف كونتي أن أي إخفاق لتشيلسي أو آرسنال أو مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو ربما أيضًا ليفربول يعد بمثابة المأساة.

وقال كونتي: “كل فريق عليه أن يدرك مدى طموحه. إذا كان الطموح يتعلق بالمنافسة على اللقب أو الفوز بدوري الأبطال يجب شراء لاعبين بأسعار كبيرة وإلا سيستمر الفريق في نفس المستوى. الأمر بسيط”.

وأضاف: “سؤالي هو.. ما هي طموحات توتنهام؟”

وعلى عكس توتنهام أنفقت باقي الأندية الكبيرة مبالغ ضخمة على اللاعبين الجدد.

وتعاقد تشيلسي مع ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد مقابل حوالي 70 مليون إسترليني كما ضم تيموي باكايوكو من موناكو مقابل 40 مليون إسترليني.

وضم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو من إيفرتون مقابل 75 مليون إسترليني بينما أنفق مانشستر سيتي أكثر من 150 مليون على ضم لاعبين مثل ووكر وثنائي موناكو بنيامين ميندي وبرناردو سيلفا.

وقال كونتي إن توتنهام يملك تشكيلة قوية “إذا حافظ على كل لاعبيه”.

وبدأ توتنهام في بناء ملعب جديد تقدر قيمته بحوالي 800 مليون جنيه إسترليني ويخطط للعب عليه مع انطلاق موسم 2018/2019.

وسيخوض توتنهام مبارياته على أرضه هذا الموسم في ويمبلي.