إصابة ميندي تُبعده عن مانشستر سيتي في بداية الموسم

من المقرر أن يغيب بنيامين ميندي المنضم حديثًا لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن بداية مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب عدم تعافيه من إصابة في الفخذ.

وانتقل المدافع لمانشستر سيتي من نادي موناكو الفرنسي مقابل 52 مليون جنيه استرليني (68 مليون دولار) يوم الاثنين الماضي ومنذ ذلك الوقت يحصل اللاعب على العلاج بعدما انضم لجولة الفريق الاعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيب غوارديولا بعد فوز فريقه أمس الاربعاء على ريال مدريد 4 / 1 في لوس أنغلوس :” ميندي لديه إصابة عضلية ويحتاج من أسبوعين لثلاثة للشفاء. لا نريد أن نجازف”.

ويستهل مانشستر سيتي مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام برايتون يوم 12 آب/أغسطس المقبل.