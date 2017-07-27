مورينيو صادمًا جماهير مانشستر يونايتد.. ريال مدريد وبرشلونة أفضل ناديين في العالم

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن ريال مدريد وبرشلونة “هما أفضل فريقين في العالم”، ويتفوقان على فريقه لأنهما يحظيان بأفضل اللاعبين مثل: الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي مؤتمر صحفي عقب هزيمة فريقه أمام برشلونة ضمن بطولة كأس الأبطال الودية الدولية، قال مورينيو “لا يوجد مثل ميسي ونيمار سوى واحد فقط من كل منهما، لا يوجد منهما اثنان”.

وأبرز المدرب البرتغالي أن “لويس سواريز وإنييستا وجيرارد بيكيه، ورونالدو وجاريث بيل وتوني كروس، كل هؤلاء يوجد من كل واحد منهم نسخة واحدة فقط. لا يمكن أن يكونوا لدينا لأنهم ينتمون لأندية أخرى”.

وأضاف “يمكنك أن تعمل كثيرا من أجل تحسين أداء فريقك على المستوى التكتيكي، لكن أمام فرق تحظى بلاعبين من هذا النوع، ليس أمامك الكثير لتفعله. يمكنك فقط العمل على المستوى التكتيكي في محاولة للحد من الفارق”.

وأبرز المدرب البرتغالي أنه من بين لاعبيه، كان الفرنسي بول بوغبا هو الذي “أظهر أنه على هذا المستوى”.