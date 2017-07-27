مانشستر سيتي يسحق ريال مدريد برباعية في “كأس الأبطال الدولية” (فيديو وصور)

سحق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية.

وتلقى ريال مدريد الهزيمة الثانية له على التوالي أمام الفرق الإنجليزية، بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

تقدم نيكولاس أوتاميندي للسيتي في الدقيقة الـ52 ، ثم رحيم ستيرلينج في الدقيقة الـ59 ، وجون ستونز في الدقيقة الـ67 ، وأخيرًا براهيم دياز في الدقيقة الـ80.

واستطاع أوسكار رودريجيز حفظ ماء وجه ريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، بتسديدة صاروخية.

ويتبقى لريال مدريد مواجهة وحيدة في الجولة الصيفية بالولايات المتحدة الأمريكية ضد الغريم التقليدي برشلونة، وستقام فجر الأحد المقبل.