رئيس توتنهام ينتقد الإنفاق ببذخ في سوق الانتقالات.. ومورينيو: الوضع أصبح خارج السيطرة

انتقد دانييل ليفي، رئيس توتنهام هوتسبير، إنفاق الأندية ببذخ على إبرام صفقات جديدة قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من مليار دولار منذ نهاية الموسم الماضي، لكن توتنهام، صاحب المركز الثاني خلف تشيلسي البطل في الموسم المنصرم، لم يضم أي لاعب.

وقال ليفي خلال وجوده مع توتنهام في جولة إعدادية للموسم الجديد في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء: “بعض الأمور المستمرة في الوقت الحالي من المستحيل أن تبقى بشكل مستديم”.

وأضاف: “نحمل مسؤولية ذلك لإدارة النادي .. ينفق البعض 200 مليون جنيه إسترليني أكثر مما يكسب وفي النهاية سينقلب ذلك ضده”.

وبدأ توتنهام، الذي باع الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا كايل ووكر إلى مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (58.63 مليون دولار) هذا الشهر، في بناء ملعب جديد تبلغ سعته 61 ألف متفرج ومن المقرر أن يفتتح العام المقبل.

وقال ليفي: “يجب أن نجد التوازن المطلوب، لكن أستطيع القول بأمانة إن بناء الملعب غير مؤثر على نشاطنا في سوق الانتقالات لأننا لم نجد بعد اللاعب الذي نريد ضمه ولا نستطيع في الوقت ذاته تحمل قيمة انتقاله”.

وأضاف: “سياستنا في التعاقدات تعتمد على وجود مدرب يؤمن تماما بأكاديمية النادي، ولذلك إذا لم نجد اللاعب الذي يستطيع صناعة الفارق سيكون من الأفضل منح الفرصة للاعبين الشبان من الأكاديمية”.

