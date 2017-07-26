هل يستمر إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد؟.. بوغبا يجيب

أكد الفرنسي بول بوغبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، على الدور الكبير للمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الفريق الإنجليزي، ووصفه بالقائد الكبير داخل الملعب وخارجه؛ ما يشير لإمكانية استمراره في الفريق الموسم المقبل، بعد عودته للملاعب في نهاية السنة الحالية وتعافيه من إصابة في الركبة.

ولم ينفع مانشستر يونايتد بند تمديد عقد المهاجم المخضرم، بسبب العملية الجراحية في الركبة وتأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية السنة الحالية، لكن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق، أبقى الباب مفتوحا لعودته للفريق بعد شفائه من الإصابة.

وقال بوغبا عن النجم السويدي: “رغم كونه لا يلعب حاليا، لكنه قائد للفريق خارج الملعب”.

وأضاف النجم الفرنسي: “لعبت موسما هنا وأريد أن أكون بدوري أحد قادة الفريق، ليس هذا هو الهدف، لكن الأمور يجب أن تتم بهذه الطريقة، كنت هنا وفزنا وأريد أن أكبر كلاعب ولكن أيضا كقائد”.

وأكد أغلى لاعب في التاريخ، أنه يريد تعلم الكثير من قائد الفريق، وقال: “أستطيع أن أتعلم منه ومن مايكل كاريك ومن كل اللاعبين لأصبح قائدا داخل مانشستر يونايتد”.

وأضاف بوغبا: “أريد أن يكون مانشستر يونايتد هو مانشستر يونايتد لأننا عدنا للقمة ونسير على الطريق الصحيح، فزنا بثلاثة ألقاب ونرغب في المزيد ونتمنى أن نتطور في المستقبل”.

وفاز مورينيو برفقة الفريق في موسمه الأول بلقب الدرع الخيرية ولقب كأس رابطة الأندية المحترفة ولقب الدوري الأوروبي، وسيواجه ريال مدريد على لقب السوبر الأوروبي في بداية الشهر المقبل، وهو لقب فشل في تحقيقه حين كان مدربا لبورتو البرتغالي.