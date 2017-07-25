شاهد.. فيديو يكشف سبب عدم تعاقد مورينيو مع غاريث بيل

كشفت مصادر صحفية إسبانية فحوى المحادثة القصيرة التي جرت بين البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يوناتيد، وغاريث بيل، جناح ريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين الودية، يوم الأحد الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف مقطع فيديو قصير للغاية أذاعه برنامج Jugones على قناة “La Sexta” الإسبانية، ما دار بين مدرب مانشستر يونايتد الحالي وريال مدريد السابق وبيل خلال لقائهما في ممر غرف الملابس قبل المباراة الودية التي حسمها يونايتد بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

واهتم المدرب البرتغالي كثيراً بالتفاصيل الجانبية للمباراة، حيث قام بتحية معظم لاعبي ريال مدريد، بمن فيهم النجم الويلزي والذي قيل أنه يريده معه في مانشستر يونايتد.

وأوضح الفيديو الذي نشره برنامج Jugones، ما قاله مورينيو أثناء عناقه للاعب توتنهام هوتسبير السابق: “لا يمكنني شراؤك لأنك لا تتحدث”.

وكان بطل الدوري الأوروبي يسعى بشدة للتعاقد مع بيل، لكن اللاعب نفسه فضل البقاء في ريال مدريد رغم معاناته مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الموسم الماضي، فضلا عن إصابته المتكررة التي أبعدته عن عدة مباريات مهمة.

وتعاقد مورينيو مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في وقت سابق من الشهر الحالي مقابل 75 مليون إسترليني ليكون بديلا للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي أصيب وغاب عن تشكيلة الفريق منذ أبريل/نيسان الماضي.