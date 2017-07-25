خطأ كوميدي من معلق “بي إن سبورت” خلال مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو به خطأ، للمعلق يوسف سيف، خلال تعليقه على مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي، التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، في إطار المباراة الافتتاحية لكأس الأبطال الدولية لكرة القدم في سنغافورة.

وأثناء استراحة لاعبي بايرن وتشيلسي لشرب المياه والتي يُطلق عليها (break water) توجهت الكاميرا على اللاعب فرنك ريبيري مع ظهور الكلمة بالإنجليزي على قناة “بي إن سبورتس”، فقال يوسف سيف: خروج اللاعب ريبيري ودخول اللاعب “بريك” ظنًا منه أن (break water) اسم لاعب.

وانتهت المباراة بفوز فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره تشيلسي الإنجليزي 3 / 2.

هرسوح على يوسف سيف اللاعيبه رايحة تشرب ومكتوب water break.. وريبيري اللي جاي عالشاشة فلاقيته بيقول ريبيري هيغادر ويدخل مكانه اللاعب بريك!???????????????? — мὄђᾄмἔḋ ҭᾄłЗᾄҭ (@dr_mohtal3at) July 25, 2017