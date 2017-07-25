هاري كين يتفوق على نجوم كرة القدم الأمريكية (فيديو)

أظهر هاري كين، قائد منتخب إنجلترا وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، براعته في كرة القدم الأمريكية NFL بتسديدة الكرة البيضاوية نحو الهدف من مسافة 50 مترًا.

واستغل كين الجولة الخارجية التي يقضيها فريقه توتنهام هوتسبير، وصيف بطل البريميرليغ، الموسم الماضي وتجول في ملاعب نادي نيويورك وسنحت له الفرصة بركل الكرة البيضاوية مثل نجوم NFL وأثبت براعته.

وسدد كين الكرة دون أن يكون مرتديًا حذاءً خاصًا باللعبة، ليُظهر مدى براعته في ذلك، وقد نشر الفيديو لمتابعيه على حسابه في تويتر، وعلّق عليه قائلًا: “سددت نحو الهدف من مسافة 50 مترًا.. كم ستبلغ المسافة لو كنت مرتديًا حذاءً خاصًا؟ يوم سعيد”.

وأعاد كين التعليق على تويتر بعدما سدد الكرة مجددًا مرتديًا الحذاء لتصل المسافة إلى 65 مترًا.

وتألق كين في فوز توتنهام هوتسبير على باريس سان جيرمان في أورلاندو بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال جولة الفريقين في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد.