موراتا: أشعر بسعادة بالغة لأنني سألعب تحت قيادة كونتي

يشعر ألفارو موراتا الوافد الجديد لصفوف تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالسعادة لأنه سيلعب أخيرًا تحت قيادة المدرب انطونيو كونتي وضمن فريق يملك القدرة على المنافسة على المستوى الأوروبي.

وانضم موراتا ليوفنتوس قبل بداية موسم 2014-2015 بعد وقت قليل من ترك كونتي للفريق ليتولى تدريب المنتخب الإيطالي.

وعاد الاثنان للعب الآن في ستامفورد بريدج ويبدو أن المهاجم الاسباني واثق من قدرته على التأقلم مع خطط كونتي.

وابلغ موراتا موقع النادي “أعرف أن انطونيو كان يريد ضمي في الماضي، واريد حقا العمل مع انطونيو وقد جمع بيننا القدر في النهاية”.

وأضاف “كنت محبطا في العام 2014 عندما توجهت إلى ايطاليا إلا أنني أديت بشكل جيد وخضت عاما جيدا في يوفنتوس. أريد حقا العمل مع هذا المدرب واستطعت تحقيق ذلك في النهاية”.

وتابع “أعرف طريقة عمله والطاقم الذي يعمل معه. أعرف أن الأمر يرتبط بالكثير من الخطط وأحب حقا هذه الطريقة وأعرف حقا كيف العب وفقا لطريقته”.

ويساند اللاعب الدولي الاسباني البالغ من العمر 24 عاما مساعي بطل الدوري الممتاز في منافسة كبرى الأندية الأوروبية بما في ذلك ناديه السابق ريال مدريد الذي فاز بثاني ألقابه على التوالي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأضاف اللاعب الاسباني “هناك بعض اللاعبين الجيدين للغاية هنا واعتقد أن بوسعنا القيام بشيء رائع هذا العام”.

وتابع “من الصعب ترك مدريد لكن الأمر ليس صعبًا عندما تحضر إلى فريق مثل تشيلسي يملك تلك المجموعة من اللاعبين وهذا المدرب الفذ، اعتقد انا بوسعنا مواجهة ريال مدريد وبرشلونة والفوز عليهما”.