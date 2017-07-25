فينجر: جيرو مستعد للقتال من أجل مكانه في تشكيلة آرسنال

قال أرسين فنيغر المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي إن مواطنه الفرنسي أوليفييه جيرو يرغب في البقاء في صفوف النادي اللندني وإنه مستعد للقتال من أجل مكانه في تشكيلة الفريق رغم انضمام المهاجم ألكسندر لاكازيت للنادي.

وسعى جيرو جاهدًا للحصول على مكان في تشكيلة آرسنال في الموسم الماضي، وشارك أساسيًا 11 مرة في الدوري بعد أن فقد مكانه في القائمة الأساسية لصالح ألكسيس سانشيز.

وبعد انضمام الفرنسي لاكازيت قادمًا من ليون مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 46.5 مليون جنيه إسترليني (60.57 مليون دولار) فربما يزداد وضع جيرو صعوبة في الفريق.

وعن ذلك قال فينجر للصحافيين “جيرو يترقب هذه المنافسة.. وكمدرب فإنك تجده دومًا حاضرًا وراغبًا في اللعب.”

وأضاف فينجر “هو يقاتل بكل قوة. أنتم تعرفون. وأنا سعيد بالطريقة التي يتفاعل بها مع ما يحدث. هو في كامل التركيز ولديه إرادة صلبة وكل هذا ظهر خلال فترة الإعداد للموسم”.