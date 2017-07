لماذا ينفق مانشستر سيتي ببذخ على تدعيم الظهيرين؟

لا يوجد شيء يعكس مدى أهمية الظهيرين في كرة القدم الحديثة أكثر مما فعله مانشستر سيتي بإنفاق أكثر من 120 مليون جنيه إسترليني (156.35 مليون دولار) على شراء ثلاثة لاعبين إضافة إلى قطع خطوات نحو ضم اللاعب الرابع.

وأصبح بنيامين ميندي أحدث لاعب ينضم لسيتي أمس الاثنين مقابل حوالي 49 مليون جنيه إسترليني وبعدما ضم فريق بيب غوارديولا -أيضا- دانيلو من ريال مدريد مقابل 26 مليون جنيه إسترليني يوم الأحد وقبلها كايل ووكر من توتنهام هوتسبير مقابل 45 مليون إسترليني.

ومع إبرام هذه الصفقات تبدو نية غوارديولا واضحة لتعزيز خط الدفاع وإضافة المزيد من الخيارات الهجومية خلال الموسم الجديد.

وفي السابق كانت تقتصر مهمة الظهير على فرض رقابة على جناح الفريق المنافس لكنه بات الآن مطالبا بالعديد من الأدوار الهجومية أيضا، وسيعتمد غوارديولا بكل تأكيد على هذا الثلاثي حتى يمنح دفعة هائلة في وصول الكرات إلى المهاجمين المتميزين في الفريق.

ومع موناكو نجح ميندي الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا في تمرير خمس كرات حاسمة في الدوري إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا وهو ما يؤشر على تعزيز هجوم سيتي في الموسم الجديد.

وربما لا يوجد غير سيتي الذي يفكر في دفع هذا المبلغ الضخم، الذي يساوى أربعة أمثال المبلغ الذي دفعه موناكو إلى مرسيليا لضم اللاعب البالغ عمره 23 عاما منذ 12 شهرا فقط، لكن في الواقع كانت سرعة وقوة وذكاء ميندي من الأمور المؤثرة في نجاح موناكو خلال الموسم الماضي.

وأقنع غوارديولا، الذي كان شاهدا على المستوى الرفيع لميندي خلال خروج سيتي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام موناكو، إدارة ناديه بإنفاق هذا المبلغ على لاعب قد يخوض مباراته الودية الأولى مع الفريق أمام ريال مدريد في لوس أنجلوس غدا الأربعاء.

وقال تشيكي بيغريستين مدير كرة القدم في سيتي “بنيامين يملك كل الإمكانات التي نبحث عنها في مركز الظهير. يملك خبرة كبيرة في اللعب على أعلى المستويات رغم صغر سنه. إنه واحد من أفضل المدافعين في العالم وكان هدفنا الرئيس لتعزيز هذا المركز”.

