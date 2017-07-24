وست هام يقدّم مهاجمه الجديد تشيتشاريتو

أعلن وست هام يونايتد الإنجليزي رسمياً إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الدولي المكسيكي خافيير هرنانديز “تشيتشاريتو” من باير ليفركوزن الألماني مقابل 17,9 مليون يورو.

وأعلن النادي الإنجليزي في موقعه على شبكة الإنترنت التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد السابق، وظهر اللاعب بزي الفريق.

وكان وست هام أعلن قبل أيام عن توصله إلى اتفاق مع ليفركوزن بشأن تشيتشاريتو الذي وقع عقداً لثلاثة أعوام وسيسافر في الأيام القليلة المقبلة إلى ألمانيا للالتحاق بزملائه الجدد الذين يتحضرون هناك للموسم الجديد.

وقال تشيتشاريتو: “أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى وست هام يونايتد. بالنسبة لي، الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم وعندما سنحت الفرصة أمامي، كنت متلهفا للتوقيع مع هذا النادي”.

وبات تشيتشاريتو (29 عاماً) رابع لاعب يضمه وست هام في الميركاتو الصيفي بعد الحارس الدولي جو هارت (من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة) والمدافع الأرجنتيني بابلو زاباليتا والجناح النمساوي ماركو أرناوتوفيتش.