الأندية الإنجليزية تقترب من كسر الرقم القياسي للتعاقد مع لاعبين

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 850 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) للتعاقد مع لاعبين في الصيف الحالي وقال موقع “سبورتس أنتليغنس” اليوم الإثنين إنها في طريقها لكسر الرقم القياسي.

ومع تبقي أكثر من شهر قبل إغلاق باب الانتقالات في 31 أغسطس فإن الأندية الإنجليزية أثبتت مرة أخرى أنها الأكثر إنفاقًا في أوروبا وربما تكسر الرقم القياسي السابق البالغ 1.165 مليار جنيه إسترليني الذي دفعته في العام الماضي.

وكان مانشستر سيتي الأكثر إنفاقًا، 188 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع 6 لاعبين، حيث كان بنيامين ميندي لاعب موناكو آخر المنضمين للفريق اليوم الإثنين.

ولم يعلن مانشستر سيتي المقابل المالي للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنه سيصل إلى 49 مليون جنيه إسترليني.

وحصل مانشستر سيتي على 34.2 مليون جنيه إسترليني من بيع 5 لاعبين ليصل صافي المبلغ الذي دفعه إلى أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني.

وجاء تشيلسي خلف مانشستر سيتي حيث أنفق 130.4 مليون جنيه إسترليني وتبعه مانشستر يونايتد 105.8 مليون جنيه إسترليني لكن مدربه جوزيه مورينيو أشار إلى أن الفريق سيتعاقد مع لاعبين اثنين آخرين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأنفق إيفرتون 93.4 مليون جنيه إسترليني لكنه عوّض هذا المبلغ ببيع روميلو لوكاكو إلى مانشستر يونايتد.

بينما دفع آرسنال الذي يعاني مدربه آرسين فينغر من ضغوط كبيرة بعد موسم مخيب مبلغ 52.7 مليون جنيه إسترليني.

ولم تنفق 3 أندية هي توتنهام هوتسبير وستوك سيتي وكريستال بالاس أي مبلغ بينما حصل الأول على 74.3 مليون جنيه من بيع لاعبين.

وتعاقدت جميع الأندية الثلاثة الصاعدة للدوري في الموسم الجديد مع لاعبين حيث دفع هدرسفيلد 36.4 مليون جنيه إسترليني مقابل 31.2 مليون جنيه إسترليني لنيوكاسل يونايتد فيما اكتفى برايتون آند أوف ألبيون بإنفاق مبلغ 13.3 مليون جنيه إسترليني.

وتعكس الأرقام حجم الأموال التي تضخها أندية الدوري الأغلى في العام حيث ستحصل على 8.3 مليار جنيه إسترليني نظير حقوق البث التلفزيوني لـ 3 سنوات.

وهذا يعني أن الأندية الإنجليزية هي الأكثر إنفاقًا في سوق الانتقالات.

وتساءل توني بوليس مدرب وست بروميتش ألبيون حول حجم الأموال المبالغ فيها التي تدفعها الأندية.

وقال الأسبوع الماضي: “الجنون يسيطر على سوق الانتقالات الحالي”.

وأنفق وست بروميتش 19.8 مليون جنيه إسترليني وهو أحد الأندية الأقل إنفاقًا في الدوري.

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم 11 أغسطس.