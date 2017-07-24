مانشستر سيتي ينافس تشيلسي على لاعب آرسنال

دخل مانشستر سيتي الإنجليزي على خط التنافس مع تشيلسي للتعاقد مع لاعب خط الوسط أليكس أوكسلايد تشامبرلين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت صحيفة “صن” البريطانية اليوم الإثنين أن مانشستر سيتي يريد تعزيز صفوفه باللاعب الإنجليزي، والذي يتردد في تمديد عقده مع آرسنال.

وينتهي عقد تشامبرلين مع الغانرز الصيف المقبل، وأوضحت الصحيفة أنه قد يغادر الفريق هذا الصيف للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث لن يلعب آرسنال المسابقة.

وتعاقد مانشستر سيتي مع 5 لاعبين الصيف الحالي، وما زال يسعى للتعاقد مع آخرين.

وأضافت الصحيفة أن تشامبرلين رفض عرضًا من آرسنال يمنح اللاعب 100 ألف جنيه إسترليني.

وكان مدرب آرسنال، الفرنسي آرسين فينغر قال في وقت سابق إن تشامبرلين (23 عامًا) مستمر مع آرسنال بنسبة 100%، وإن الموسم المقبل ليس الأخير له مع المدفعجية.

وانضم تشامبرلين إلى آرسنال العام 2011 قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 12 مليون إسترليني، وشارك منذ ذلك الحين في 194 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 32.