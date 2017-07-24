رسمياً.. مانشستر سيتي يضم بينجامين ميندي من موناكو

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعاقده مع بنيامين ميندي مدافع موناكو لخمس سنوات.

واللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما هو ثالث صفقة دفاعية كبيرة يبرمها المدرب بيب غوارديولا في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كايل ووكر من توتنهام ودانيلو من ريال مدريد.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن سيتي دفع 52 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار).

وأبلغ ميندي موقع سيتي على الإنترنت “السعادة لا تسعني بالانضمام إلى مانشستر سيتي، إنه واحد من أكبر الأندية في أوروبا وفي وجود بيب غوارديولا يستمتع الفريق بتقديم كرة قدم هجومية”.

وبدأ ميندي مسيرته مع لو هافر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي حاليا، وانتقل الى مرسيليا في 2013 حيث خاض 101 مباراة في ثلاثة مواسم وأثبت مكانته بين أفضل المدافعين في فرنسا.

وانضم إلى موناكو لخمس سنوات الموسم الماضي وفاز معه بالدوري الفرنسي مع موسمه الوحيد مع الفريق الذي بلغ خلاله أيضا الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

وقال تشيكي بيغريستين، مدير كرة القدم في سيتي “بنيامين يملك كل الإمكانات التي نبحث عنها في مركز الظهير”.

وتابع “يملك خبرة كبيرة في اللعب على أعلى المستويات رغم صغر سنه.. إنه واحد من أفضل المدافعين في العالم وكان هدفنا الرئيسي لتعزيز هذا المركز”.

وسينضم ميندي إلى سيتي، الذي يستعد لخوض ثاني مبارياته في جولته التي تسبق انطلاق الموسم الجديد، أمام ريال مدريد في لوس أنغليس.