مدرب تشيلسي عن إصابة بيدرو: الوضع أخطر مما كنت أظن

قال أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، إن مهاجمه بيدرو أصيب بكسور متعددة في الوجه، خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام آرسنال في الصين، أمس الأول السبت.

وكان اللاعب الإسباني الدولي تعرض لارتجاج وكذلك إصابات في الوجه إثر التحام قوي مع ديفيد أوسبينا، حارس مرمى آرسنال، في المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي 3 / صفر، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

Vaya susto! Afortunadamente estoy bien. Gracias por vuestros mensajes / What a shock! Fortunately everything is ok. Thnks 4 your messages ???????? pic.twitter.com/8EWFm4YqcJ

وقضى بيدرو تلك الليلة في أحد مستشفيات بكين تحت الملاحظة قبل العودة إلى العاصمة البريطانية لندن.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة الودية المقررة، غدا الثلاثاء، أمام بايرن ميونخ، بطل ألمانيا، في سنغافورة: “الوضع أخطر مما كنت أظن، إذ كنت أتمنى أن تكون الإصابة مجرد ارتجاج، ولكن الفحوص كشفت إصابته بكسور متعددة”.

Pedro was absolutely clattered by Ospina yesterday. Can anyone work out why it was a foul AGAINST Chelsea yet?! ????????

????Chelsea TV pic.twitter.com/u6gvC6274I

