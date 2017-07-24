مدرب إيفرتون: واين روني يمكنه قيادة الفريق إلى آفاق جديدة

قال رونالد كومان، مدرب إيفرتون، إن واين روني، المنضم حديثا للفريق، ترك بالفعل تأثيرا هائلا على زملائه ويعتقد أن خبرة قائد إنجلترا يمكن أن تقود النادي لبلوغ آفاق جديدة.

وعاد روني، الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، إلى ناديه الأول بعد 13 عاما قضاها مع مانشستر يونايتد وكان سادس صفقة يبرمها كومان في فترة الانتقالات الحالية.

وقال كومان لموقع النادي على الإنترنت: “يملك خبرة كبيرة”.

وتابع: “إنه لاعب مؤثر في أرض الملعب وأيضا هو مهم جدا لزملائه في الفريق وللاعبين الشبان الذين يتعلمون منه كيف يصلون إلى أعلى المستويات في كرة القدم”.

وأردف: “يتمتع بصفات القيادة ويظهر ذلك بما يفعله وما يسديه لباقي اللاعبين من نصائح وهذا ما نحتاجه بالفعل”.

ونزل إيفرتون بقوة في سوق الانتقالات وضم روني وجوردان بيكفورد ومايكل كين ودافي كلاسن وهنري أونيكورو وساندرو راميريز وكوكو مارتينا ولاعبين آخرين.

ويأمل كومان في المنافسة على جبهتين في الدوري الممتاز وأوروبا في الموسم الجديد ويعتقد المدرب الهولندي أنه أضاف المزيد من القوة والمهارة للفريق.

وأضاف كومان: “أنا سعيد بالطريقة التي تأقلم بها اللاعبون الجدد.. ينتظرهم مستقبل واعد في إيفرتون ويملكون الإمكانات التي نحتاجها للتحسن”.

وسيبدأ إيفرتون الموسم الجديد بمواجهة روزومبروك ممثل سلوفاكيا في الدور التمهيدي الثالث للدوري الأوروبي.

وسيخوض فريق المدرب كومان مباراة الذهاب على أرضه، يوم الخميس، على أن تقام مباراة العودة في الثالث من أغسطس/ آب.