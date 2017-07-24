هل يرحل كوسيلني عن آرسنال؟.. اللاعب يجيب

قال اللاعب الدولي الفرنسي لوران كوسيلني، قلب دفاع آرسنال، إنه لا يرغب في الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم تقارير عن اهتمام أولمبيك مرسيليا بالتعاقد معه.

وتكهنت وسائل إعلام فرنسية باحتمال انتقال اللاعب، البالغ من العمر 31 عاما، والذي وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع آرسنال في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى مرسيليا قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية.

وقال كوسيلني لموقع آرسنال على الإنترنت: “عندما جئت إلى هنا لم أكن أفكر في الفترة التي سأقضيها مع النادي، لكني الآن أقضي عامي الثامن وأنا سعيد جدا بذلك”.

وتابع: “يربطني عقد طويل الأمد مع آرسنال ولا يوجد أي سبب يدعوني لترك النادي.. أحاول فقط الاستمتاع بعملي وبذل كل شيء من أجل مصلحة الفريق وتحقيق أفضل النتائج”.

وقال كوسيلني، إنه يشعر بامتنان شديد للمدرب آرسين فينغر، قائلا إنه يملك شخصية ملهمة.

وأضاف كوسيلني: “لدي ولاء كبير لهذا النادي ومدربه فينغر”.

وتابع: “قضيت هنا 7 سنوات وتعلمت منه الكثير.. أنا سعيد بوجودي معه وسأقاتل من أجله لإنه إنسان عظيم”.

وسيلتقي آرسنال، حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، مع تشيلسي بطل الدوري الممتاز في مباراة درع المجتمع في السادس من أغسطس/ آب قبل أن يستضيف ليستر سيتي في مباراتهما الافتتاحية بالدوري بعدها بخمسة أيام.