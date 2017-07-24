مورينيو بعد تألق مارسيال أمام ريال مدريد: يحتاج إلى بذل المزيد لإقناعي

طلب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، من الجناح أنطوني مارسيال تقديم أداء أكثر اتساقًا واستقرارًا بعدما تألق المهاجم الفرنسي في انتصار ودي بركلات الترجيح على ريال مدريد، أمس الأحد، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقدم مارسيال عرضًا أثار الإعجاب، حيث انطلق داخل منطقة الجزاء متجاوزًا ثلاثة مدافعين ليصنع هدفًا إلى جيسي لينغارد الذي افتتح التسجيل ليونايتد.

وأدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة 69 بعدما ارتكب فيكتور ليندلوف مخالفة ضد تيو هرنانديز، لاعب ريال، داخل المنطقة ليسجل البرازيلي كاسيميرو من نقطة الجزاء.

وحسم يونايتد المباراة بركلات الترجيح في سانتا كلارا بالولايات المتحدة.

Sit back, relax and appreciate Anthony Martial’s greatness. pic.twitter.com/Pooaq0aUyo — José (@MourinhoMindset) July 23, 2017

وقال مورينيو، إنه لمس تحسنًا في طريقة عمل مارسيال خلال التدريبات قبل الموسم الجديد، لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا سيحتاج إلى بذل المزيد في أرض الملعب لإقناعه بقدراته.

وأبلغ مورينيو الصحافيين: “نريد المزيد من الاتساق والاستقرار لموهبته.. اليوم كان إيجابيًا بالنسبة له ولذلك تركته لمدة 90 دقيقة في الملعب”.

وتابع: “أستمتع بالأمر وقام بتجربة بعض الأشياء.. من المهم تجربة أشياء جديدة في مباريات ودية.. الأمر كان جيدًا لمارسيال وثقته في نفسه”.

وأضاف: “أستطيع القول إنه يتدرب بشكل أفضل من السابق.. يعمل بقوة أكثر من السابق.. كل ما يتعين عليه فعله أن يحافظ على استقرار المستوى”.

وسيواجه يونايتد منافسه برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء، في العاصمة واشنطن، بينما تحوم شكوك حول جاهزية أندير هيريرا الذي استبدل في الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة.

وأضاف المدرب البرتغالي: “يبدو أن الإصابة كانت مؤلمة جدًا لدرجة أنها أجبرت أندير على الخروج.. يتعين الانتظار لمعرفة حجمها.. حدث الأمر أمام مقاعد البدلاء.. كانت عنيفة وربما يكون قد أصيب في الضلوع لكني لست متأكدًا”.

ويغيب عن مورينيو بالفعل ثنائي الدفاع ماركوس روخو ولوك شو والجناح آشلي يانغ، قبل انطلاق الموسم الجديد بعدما تعرض الثلاثي لإصابات طويلة في نهاية الموسم الماضي.

ويستهل يونايتد حملته في الدوري الممتاز في ملعب أولد ترافورد أمام وست هام يونايتد في 13 أغسطس / آب.