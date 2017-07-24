فابريغاس: على موراتا ترك بصمة سريعة لتعويض كوستا

قال لاعب الوسط سيسك فابريغاس، إنه يتعين على ألفارو موراتا المنضم حديثا إلى تشيلسي في صفقة قياسية وميشي باتشواي ترك بصمة سريعة في الموسم المقبل لتعويض غياب دييغو كوستا.

ووصل موراتا إلى ستامفورد بريدج الأسبوع الماضي في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 70 مليون جنيه إسترليني (91.11 مليون دولار) من ريال مدريد الإسباني، وسيحل بدلا من مهاجم تشيلسي الأول دييغو كوستا، الذي أبلغه النادي أنه أصبح خارج حساباته للموسم الجديد.

ومع عودة تشيلسي إلى دوري الأبطال يتوقع أن يتحمل باتشواي أيضا جزءا من الحمل التهديفي للفريق بعد أن لعب أساسيا سبع مباريات فقط في كل المسابقات الموسم الماضي.

Fabregas: “I’ve always had a good understanding with Morata. He’s always been a striker with a little bit of everything. (Mail) #CFC pic.twitter.com/MCNWkPkOZm — ️ (@ContehoIic) July 23, 2017

وأبلغ فابريغاس الصحفيين: “إنهما مهاجمان يافعان يتعين عليهما ترك بصمة في أسرع وقت ممكن لانهما الثنائي الهجومي الرئيس”.

وتابع: “عندما تصبح المهاجم الرئيس في تشيلسي فإنك تحتاج إلى القتال على كل الجبهات والمسابقات وأن تسجل الكثير من الأهداف”.

وأضاف: “موراتا يملك إمكانيات كبيرة ويحتاج مثل ميشي إلى التحسن.. الكرة في ملعبهم للوصول إلى أعلى مستوى”.

ويعتقد فابريغاس أن الفريق كله سيحصل على مزيد من الفرص لإثبات قدرات اللاعبين في الموسم المقبل، حيث يسعى المدرب أنطونيو كونتي للمنافسة على لقبي الدوري الممتاز ودوري الأبطال.

وأضاف: “في الموسم الماضي وبسبب جدول المباريات وفي غيابنا عن دوري الأبطال وخروجنا المبكر من كأس الرابطة كان معظم اللاعبين يحتفظون بلياقتهم طيلة الموسم وبالتالي لم يضطر المدرب إلى اجراء الكثير من التغييرات”.

وتابع: “قال المدرب نفسه إن موسما طويلا ينتظرنا سنخوض فيه الكثير من المباريات ولذلك أثق أننا سنحصل على فرص أكبر للعب”.

وسيستضيف تشيلسي، حامل اللقب، منافسه بيرنلي في افتتاح مشواره بالدوري الممتاز في الـ 12 من اغسطس/ آب.