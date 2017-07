فابريغاس: على موراتا ترك بصمة سريعة لتعويض كوستا

قال لاعب الوسط سيسك فابريغاس، إنه يتعين على ألفارو موراتا المنضم حديثا إلى تشيلسي في صفقة قياسية وميشي باتشواي ترك بصمة سريعة في الموسم المقبل لتعويض غياب دييغو كوستا.

ووصل موراتا إلى ستامفورد بريدج الأسبوع الماضي في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 70 مليون جنيه إسترليني (91.11 مليون دولار) من ريال مدريد الإسباني، وسيحل بدلا من مهاجم تشيلسي الأول دييغو كوستا، الذي أبلغه النادي أنه أصبح خارج حساباته للموسم الجديد.

ومع عودة تشيلسي إلى دوري الأبطال يتوقع أن يتحمل باتشواي أيضا جزءا من الحمل التهديفي للفريق بعد أن لعب أساسيا سبع مباريات فقط في كل المسابقات الموسم الماضي.

Fabregas: “I’ve always had a good understanding with Morata. He’s always been a striker with a little bit of everything. (Mail) #CFC pic.twitter.com/MCNWkPkOZm

— ️ (@ContehoIic) July 23, 2017