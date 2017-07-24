في بروفة للسوبر الأوروبي.. مانشستر يفوز على ريال مدريد بضربات الترجيح (فيديو)

نجح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في خطف فوز غال من فريق ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ مانشستر بالتسجيل عن طريق خيسى لينجارد فى الدقيقة 46 من زمن المباراة بعد مجهود رائع من الفرنسى مارسيال الذى راوغ أكثر من لاعب قبل أن يودعها لينجارد في المرمى.

وفى الشوط الثانى نجح البرازيلى كاسيميرو من تسجيل هدف التعادل لريال مدريد عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 69، ويحتكم الفريقان لركلات الجزاء والتي فاز بها مانشستر يونايتد بنتيجة 2 – 1.

يذكر أن الفريقين ستواجهان في كأس السوبر الأوروبي في الثامن من أغسطس/ آب المقبل.

وفي مشهد رائع، لم ينس البرتغالي جوزيه مورينيو المواسم الثلاثة التي قضاها مدربا لريال مدريد، واستغل المواجهة بين الفريقين واستقبل كل لاعبي الفريق الإسباني أثناء دخولهم الملعب.

وقام المدرب البرتغالي الذي قاد ريال مدريد ما بين 2010 و2013 بتحية كل اللاعبين، لكن مع تحية خاصة لعدة نجوم تألقوا تحث قيادته كالبرازيلي مارسيلو والفرنسيان كريم بنزيما ورافائيل فاران، والأخير يعتبر مورينيو أول من منحه الفرصة في الفريق الأول على حساب المخضرم بيبي.

كما قام المدرب البرتغالي بمعانقة النجم الويلزي غاريث بيل لكونه يعرفه جيدا في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان يرغب في ضمه، لولا إصرار الجناح الويلزي على البقاء في مدريد.

وأكد المدرب البرتغالي، أنه لم يسع لضم النجم الويلزي ولا البرتغالي رونالدو لكونهما مرتاحان في ريال مدريد ويرغبان في الاستمرار والتألق.