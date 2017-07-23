تشيلسي يعتذر للجماهير الصينية عن تعليقات كينيدي العدائية

اعتذر تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لجماهيره الصينية اليوم الأحد عن التعليقات العدائية التي أطلقها البرازيلي كينيدي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا إنه قد تمت معاقبة لاعب الوسط.

وجاءت تصريحات كينيدي (21 عامًا)، والذي وقّع للفريق في أغسطس 2015، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” أمس السبت قبل مباراة الفريق الودية التي تسبق الموسم أمام آرسنال في بكين.

وكانت إحدى الصور التي نشرها كينيدي لحارس أمن نائم وعلّق عليها قائلًا: “استيقظي يا صين. أنت أحمق”.

وحملت صورة أخرى تعليقًا باللغة البرتغالية. وقام كينيدي لاحقًا بمحو التعليقات.

وذكر النادي بموقعه على الإنترنت” “تصرفات كينيدي كانت خطأً تعلمنا منه كثيرًا. سلوكه لا يمثّل الفريق بأكمله ولا يتماشى مع الآمال العالية والمتطلبات الصارمة المفروضة على اللاعبين الشباب في النادي. تم تأنيبه بشدة ومعاقبته”.

وأضاف النادي: “يملك الجميع في نادي تشيلسي أقصى درجات الاحترام والإعجاب للصين ويعشقون جماهيرنا الصينية. ولهذا السبب فإن هذا التأثير السلبي الذي شاهدناه على مدار آخر يومين تركنا في حالة صدمة وحزن”.

“نقولها ثانية، نعتذر وبشدة عن الأذى الذي لحق بجماهيرنا الصينية وبالشعب الصيني”.

وتطرّق كينيدي بنفسه للمشكلة عقب فوز تشيلسي 3/0 على آرسنال في استاد عش الطائر. وتعرض اللاعب لصيحات استهجان من قبل قطاع من الجماهير في المدرجات.

وأكد اللاعب البرازيلي أنه لم يكن ينوي التسبب في أي مشكلة.