مانشستر سيتي يقترب من شراء أغلى مدافع في التاريخ (صور)

اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من إتمام التعاقد مع مدافع جديد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية اليوم الأحد إن بنجامين ميندي مدافع نادي موناكو الفرنسي، سافر إلى مدينة لوس أنجليس الأمريكية، لإتمام عملية انتقاله إلى مانشستر سيتي.

ويقيم مانشستر سيتي معسكرًا في الولايات المتحدة، حيث يشارك في الكأس الدولية للأبطال

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستكلف مانشستر سيتي 51.6 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الصحيفة فإن ميندي (23 عامًا) نشر صورة له عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وهو في المطار، قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يجري ميندي الاختبارات الطبية الروتينية صباح الإثنين وسينضم بعدها لتدريبات الفريق.

وفي حال نجاح الصفقة بمبلغ 51.6 مليون جنيه إسترليني، فإن ميندي سيصبح أغلى مدافع في العالم، ليتفوق على كايل والكر لاعب مانشستر سيتي الذي انضم للفريق قبل أيام.

وأنفق مانشستر سيتي 121 مليون جنيه إسترليني للحصول على مدافعين هذا الصيف، هم ميندي ووالكر ودانيلو.