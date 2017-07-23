تشيلسي يعلن قائده الجديد لخلافة جون تيري

المصدر: د ب أ

أعلن نادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد عن تنصيب جاري كاهيل قائدًا للفريق.

وقال الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي إن كاهيل سيخلف جون تيري في حمل شارة قيادة الفريق، بعد انتقال الأخير إلى صفوف أستون فيلا مؤخرًا.

وحمل كاهيل شارة قيادة الفريق في فترات كثيرة الموسم الماضي في ظل تراجع مشاركة تيري مع الفريق، لكنه الآن أصبح القائد الأساسي للفريق بشكل رسمي.

وقدّم كاهيل مسيرة متميزة مع تشيلسي منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج في 2012 قادمًا من بولتون.

وقال كونتي لصحيفة: “إيفنينغ ستاندارد” اليوم: “أعتقد أنه من المناسب استمرار كاهيل كقائد، إذا شارك فإنه القائد المناسب”.

وأضاف: “هذا بسبب أنه ظل في تشيلسي لأعوام كثيرة، وخاض الكثير من المباريات وأظهر قدرته على القيام بهذا الدور”.