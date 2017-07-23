هدف الدرفيريلد المذهل يحرج باريس سان جيرمان (فيديو)

أحرز المدافع توبي الدرفيريلد هدفًا رائعًا في فوز فريقه توتنهام 4/2 على باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وسدد الدولي البلجيكي تسديدة صاروخية من 20 ياردة في الدقيقة 81 ليعطي فريق المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو بداية مثالية لجولة الإعداد في الولايات المتحدة.

وأحدث هدف الدرفيريلد تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أشادت به جماهير الفريق اللندني؛ نظرًا لروعته ولأنه جاء أمام باريس سان جيرمان.

وسيسعى وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي لمواصلة انتصاراته عندما يلتقي روما الإيطالي في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل.

https://www.youtube.com/watch?v=yizzgXvW7Zs