مانشستر يونايتد يستهدف ضم حارس بولتون

يسعى جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، لضم الحارس الشاب لفريق بولتون الإنجليزي جاك تيرنر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط الحارس البالغ 18 عاما بعقد مع فريقه الحالي، ولكنه كان بديلا طوال الموسم الماضي، ويرى مورينيو أن الحارس سيكون مستقبل أولد ترافورد، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن”.

ودخل فريق إيفرتون في السباق للظفر بخدمات الحارس، لكن يونايتد يتقدم عنه بتقديم عرض رسمي، وبولتون بالتأكيد سيذهب للعرض الأعلى سعرا.

وكان ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، في طريقه للرحيل عن الفريق، قبل أن يؤكد مورينيو أن الحارس “سيبقى بنسبة 100% معنا”.