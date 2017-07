رسميًا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع دانيلو مدافع ريال مدريد لخمس سنوات

أعلن مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، تعاقده مع دانيلو، مدافع ريال مدريد، بطل إسبانيا، لمدة خمس سنوات دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى ريال مدريد في 2015 ولعب 24 مباراة مع فريق المدرب زين الدين زيدان الموسم الماضي، إذ فازوا بلقب الدوري وحصدوا ثاني ألقابهم على التوالي في دوري أبطال أوروبا ورفعوا كأس القارات.

وقال دانيلو لموقع سيتي على الإنترنت: “السعادة لا تسعني بالانضمام إلى مانشستر سيتي”.

