رسميًا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع دانيلو مدافع ريال مدريد لخمس سنوات

أعلن مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، تعاقده مع دانيلو، مدافع ريال مدريد، بطل إسبانيا، لمدة خمس سنوات دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى ريال مدريد في 2015 ولعب 24 مباراة مع فريق المدرب زين الدين زيدان الموسم الماضي، إذ فازوا بلقب الدوري وحصدوا ثاني ألقابهم على التوالي في دوري أبطال أوروبا ورفعوا كأس القارات.

وقال دانيلو لموقع سيتي على الإنترنت: “السعادة لا تسعني بالانضمام إلى مانشستر سيتي”.

An exciting new challenge for our new man! ???? Danilo’s first interview ▶️ https://t.co/fTcvt6W5hD #welcomedanilo pic.twitter.com/kkel11pJH0 — Manchester City (@ManCity) July 23, 2017

وتابع: “أبدت أندية أخرى اهتماما كبيرا بالتعاقد معي لكن طموحي كان دائما اللعب تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.. فور أن سمعت برغبته في التعاقد معي رحبت وقتها بالانضمام إلى سيتي، أنتظر على أحر من الجمر المشاركة مع الفريق وأتطلع للتعرف على زملائي الجدد في الأسابيع المقبلة”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب البرازيلي انضم إلى سيتي مقابل نحو 26 مليون جنيه إسترليني (33.78 مليون دولار) ما يجعله ثاني صفقة دفاعية كبيرة يبرمها المدرب غوارديولا في فترة الانتقالات الحالية بعد كايل ووكر.

وسبق أن فاز دانيلو بلقب الدوري مرتين في 4 سنوات مع نادي بورتو البرتغالي وسينضم إلى فريقه الجديد خلال جولة في الولايات المتحدة تسبق انطلاق الموسم وقد يواجه فريقه السابق عندما يلتقي سيتي مع ريال مدريد، يوم الأربعاء.