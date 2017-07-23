زاها: جماهير مانشستر يونايتد وليفربول وصفوني بـ”القرد الأسود”

زاها: جماهير مانشستر يونايتد وليفربول وصفوني بـ”القرد الأسود”

المصدر: رويترز

اتهم ويلفريد زاها، جناح كريستال بالاس، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، جماهير مانشستر يونايتد وليفربول بتسميته “القرد الأسود” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب لاعب مانشستر يونايتد السابق في حسابه على إنستغرام بعد فوز فريقه 2-صفر على وست بروميتش ألبيون في بطولة ودية في هونغ كونغ، أمس السبت: “إذا كان شعور جماهير مانشستر يونايتد وليفربول أفضل بعد وصفي بالقرد الأسود في الرسائل.. استمروا إذا كان ذلك يجعل يومكم أفضل”.

وفي وقت سابق، قال فرانك دي بور، مدرب بالاس، إن لاعب منتخب كوت ديفوار، البالغ عمره 24 عاما، بحاجة لمزيد من الحماية من الحكام بعد معاملة خشنة من جانب لاعبي وست بروميتش في مباراة السبت.

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