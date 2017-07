زاها: جماهير مانشستر يونايتد وليفربول وصفوني بـ”القرد الأسود”

اتهم ويلفريد زاها، جناح كريستال بالاس، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، جماهير مانشستر يونايتد وليفربول بتسميته “القرد الأسود” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب لاعب مانشستر يونايتد السابق في حسابه على إنستغرام بعد فوز فريقه 2-صفر على وست بروميتش ألبيون في بطولة ودية في هونغ كونغ، أمس السبت: “إذا كان شعور جماهير مانشستر يونايتد وليفربول أفضل بعد وصفي بالقرد الأسود في الرسائل.. استمروا إذا كان ذلك يجعل يومكم أفضل”.

The disrespect only means you are succeeding, @wilfriedzaha. ⚡️

(It’s still totally unacceptable ????)#CPFC pic.twitter.com/vJ0Ben7vCx

