رياض محرز ينتظر عرضًا جديدًا من آرسنال

رفض الدولي الجزائري رياض محرز عرضا من روما الإيطالي من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى آرسنال، بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن ليستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم قبل الماضي.

ووضع محرز هدفه الانتقال إلى آرسنال بعدما تبخر حلم الدفاع عن ألوان برشلونة، لكنه لا يريد الانتقال للدوري الإيطالي ليكون بديلا للمصري محمد صلاح الذي انتقل إلى ليفربول.

وقال محرز، إنه سينتظر لوقت متأخر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية حتى يصله عرض من آرسنال خاصة في ظل ترقب رحيل أليكسيس سانشيز الذي سيدر أموالا كثيرة على خزينة النادي اللندني.

كما أن آرسنال يسعى للتعاقد مع توماس ليمار، جناح موناكو، لكن النادي الفرنسي متردد للغاية في بيع اللاعب في ظل رحيل أكثر من لاعب خلال الصيف الحالي.

وحال فشل صفقة ليمار قد يتحول الفرنسي آرسين فينغر للتفاوض مع ليستر بشأن محرز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني قبل انتهاء الانتقالات الحالية.

وكشف كريغ شكسبير، المدير الفني لليستر، عن أن روما قدم عرضا رسميا لضم محرز، لكن النادي رفضه بداعي انخفاض المقابل المادي.